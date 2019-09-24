Son Dakika Haberleri: Sakarya'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Sakarya'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

2 saat önce

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, otomobilin emniyet şeridindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde, otomobilin emniyet şeridindeki tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sinop'tan asker uğurlamasından dönen U.T. (21) yönetimindeki 34 CAU 470 plakalı otomobil, Erenler mevkisinde emniyet şeridinde park halinde bulunan Y.E.A. (24) idaresindeki 41 UK 490 plakalı tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki Atilla Botan Aktepe'nin (24) hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü Y.E.A. ile araçtaki diğer yolcular M.A. (47) ve Ö.Ü. (40) ağır yaralandı.

Aktepe'nin cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Y.E.A'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Otoyolu, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:10 Kaynak: AA
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