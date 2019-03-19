Sakarya'da Otomobil Yangını
46 dakika önce
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 L 2369 plakalı otomobilin motor bölümü, Ada Caddesi üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Motordan alevlerin yükseldiğini gören sürücü, otomobilden inerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:58 Kaynak: AA
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