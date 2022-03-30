Sakarya'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 7 zanlıdan biri tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-650 kara yolu Mekece Mahallesi mevkisinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Poşet içerisinde 150 gram esrar ele geçirilen otomobildeki İ.K, D.Y, H.K. ve A.Z. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Z, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bacı Mahallesi'nde akaryakıt istasyonundaki bir araçta da arama yapan jandarma ekipleri, kağıda sarılmış halde bir miktar esrar buldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından salıverildi.