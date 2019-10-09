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Sakarya'da otomobilden hırsızlık iddiası

21 dakika önce

Sakarya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına 1 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da otomobilden hırsızlık iddiası, System.String[]

Sakarya'da otomobillerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde araçlardan hırsızlık olayıyla ilgili yürütülün soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi belirledi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli M.Ö'nün iş yerinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarında kullanılan aparatlarla 14 oto teybi, 8 hoparlör ile araç müzik aksesuarları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydığı olduğu öğrenilirken, ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Adapazarı, Serdivan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:26 Kaynak: AA
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