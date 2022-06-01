Sakarya'da otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı

01.06.2022 22:40
Sakarya'da otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

İstanbul Caddesi'nde seyreden M.A.D. idaresindeki 34 BJE 450 plakalı otomobil, Yeni Mahallesi kavşağında E.D'nin kullandığı 54 DM 197 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle savrularak refüjü aşan M.A.D. idaresindeki otomobil, karşı şeride geçerek takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü M.A.D'ye ambulansta tedavi uygulandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Caddesi, Otomobil, Sakarya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da otomobile çarptıktan sonra refüjü aşarak devrilen aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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