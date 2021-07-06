Sakarya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinan T. (63) idaresindeki 55 AB 449 plakalı otomobil, Pamukova-Sakarya istikameti D-650 karayolu Örencik Mahallesi'nde yan bağlantı yolu bariyerlerine çarparak yoldan çıktı.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Ergül E. (48) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.