Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

12.07.2022 17:19
Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kahvehane önünde oturanlara çarpması sonucu 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi'nde R.G. idaresindeki 54 SH 938 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kahvehane önünde oturanlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle müşterilerden Efkan Y, Ahmet Ö, Hayati T, Adem G, Murtaza A, İsmet D. ve Suriye uyruklu Hasan S. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü R.G. polise teslim oldu.

Kazanın, hatalı park yapan sürücü R.G'nin, maddi hasarlı kazaya sebebiyet verdiği için çevredekilerden tepki görmesi üzerine aracıyla uzaklaşmak isterken meydana geldiği öne sürüldü.

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Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı Son dakika haberi! Otomobille kaçarken kahvenin önünde oturanlara çarptı: 7 yaralı
Kaynak: AA

Sakarya, Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sakarya'da otomobilin çarpması sonucu kahvehane önünde oturan 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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