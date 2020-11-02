Sakarya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ahmed Yesevi Caddesi'nde bisikletiyle ilerleyen F.T'ye yaya geçidinden geçmek için manevra yaptığı esnada S.D. yönetimindeki 54 AEG 493 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan F.T. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin bisiklete çarpması ve F.T'nin yere düşmesi yer alıyor.