Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Sakarya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

1 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sakarya'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı, System.String[]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza Akyazı Ada Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ada Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen şahıs, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yolun üzerine yığılan şahsı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 01:17 Kaynak: İHA

Akyazı, Sakarya, 3. Sayfa
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