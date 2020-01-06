Sakarya'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobildeki Emirhan Arhan yaralanırken, emniyet kemerleri bağlı bulunan sürücü ile Latif Arhan kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Adem Z'nin kullandığı 61 KU 064 plakalı otomobil, Soğucak Mahallesi Sanayi Caddesi'nde sürücünün yere düşürdüğü cep telefonunun almak isterken kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama: Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok beğendiği yerli otomobil modelini açıkladı

Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı