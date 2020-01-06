Sakarya'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı

6 saat önce

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kaldırıma çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kaldırıma çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Z'nin kullandığı 61 KU 064 plakalı otomobil, Soğucak Mahallesi Sanayi Caddesi'nde sürücünün yere düşürdüğü cep telefonunun almak isterken kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki Emirhan Arhan yaralanırken, emniyet kemerleri bağlı bulunan sürücü ile Latif Arhan kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralı Arhan, ambulansla Ferzli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soğucak, Söğütlü, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:38 Kaynak: AA
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