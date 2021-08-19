Sakarya'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yoldan çıkan otomobilin tarım arazisine girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Korucuk Mahallesi Adapazarı istikametinde giden M.Ş. idaresindeki 34 ND 4254 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yol kenarındaki araziye girerek durabilirken araçta bulunan sürücü M.Ş ile E.E, ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.