Sakarya'da Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı
45 dakika önce
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Sakarya
'nın Sapanca
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.
Kaza, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit
Caddesi istikametinden Kocaeli
istikametine seyir halinde olan N.B. idaresindeki 41 PG 211 plakalı otomobil ile M.Ş. idaresindeki 54 EN 217 plakalı otomobil Güldibi Mahallesi'nde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan N.B. idaresindeki otomobil yol kenarında bulunan dükkanların bahçesine girerek durabildi. Kaza sonucu sürücüler N.B. ve M.Ş. başta olmak üzere araçlarda bulunan M.B., T.B., E.B. ile N.B. yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından yaralılar, Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Hastanelerine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:41 Kaynak: İHA
Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Kazasına İlişkin İki Şoför Tutuklandı
Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı
Kontrolden Çıkan Otomobil, Önce Reklam Panosuna Sonra Ağaca Çarpıp Takla Attı: 2 Yaralı
Kurtboğan Cinsi Çoban Köpekleri, Otomobil Fiyatına Satılıyor