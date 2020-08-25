Sakarya'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da otomobiller kavşakta çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikametine giden Barış K. yönetimindeki 54 H 2432 plakalı otomobil ile Hamza İ. idaresindeki 67 EH 562 plakalı otomobil D-140 kara yolu Anadolu Otoyolu kavşağında çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Seher K, Engin K, Hamza İ, Arife İ. ve Elif Ş. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 21:35

Kaynak: AA

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