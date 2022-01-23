Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çubuklu Mahallesi'nde 4 yaşındaki Ö.A.K, oyun oynadığı sırada evinin bahçesindeki boş su kuyusuna düştü. Ailenin ihbarı üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, polisin yardımıyla kuyuya merdiven uzatarak çocuğu kurtardı.
Sağlıklı olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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