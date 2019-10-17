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Sakarya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim

55 dakika önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce 171 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

Sakarya'da özel güvenlik görevlilerine eğitim, System.String[]

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce 171 özel güvenlik görevlisine eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, spor müsabakalarının güvenli bir ortamda gerçekleşmesi, genel kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik görevlilerinin uyum içerisinde görev yapmalarının sağlanması amacıyla 7-8 Ekim'de 171 özel güvenlik görevlisine eğitim verildiği kaydedildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde, özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik-genel kolluk ilişkisi ve özel güvenliğin yetkileri, spor güvenliği mevzuatı, kitle psikolojisi, grup dinamiği ve öfke kontrolü, toplumsal olaylarda teknik-taktik ve düzenler, güvenlik sistem ve cihazları ile üst arama konuları hakkında bilgilendirildiği belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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