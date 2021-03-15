Sakarya'da özel kreşte çocuğa şiddet iddiasına suç duyurusu - Son Dakika

Sakarya'da özel kreşte çocuğa şiddet iddiasına suç duyurusu

15.03.2021 00:51
Sakarya'da özel kreşte çocuğa şiddet iddiasına suç duyurusu, System.String[]

Sakarya'da, oğlunun özel kreşte şiddete maruz kaldığını öne süren baba, öğretmen ve kreş sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sakarya'da, oğlunun özel kreşte şiddete maruz kaldığını öne süren baba, öğretmen ve kreş sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adapazarı ilçesindeki özel bir kreşe 5,5 yaşındaki oğlu Musap ile kızı Asel'i gönderen baba Tümay Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarını kreşe almaya gittiğinde başını tutan oğlunun acı duyduğunu söylediğini anlattı.

İlk etapta oğlunun düştüğünü düşündüğünü, yoldayken birkaç kez daha başına ne olduğunu ısrarla sorduğunu ifade eden Uzun, "Sonradan 'Başım çok acıyor.' diyerek ağlamaya başladı. Bu esnada 3,5 yaşındaki kızım Asel, 'Baba öğretmen itti.' dedi. O zaman şüphelendim ve hemen kreşe geri döndüm." dedi.

Okul müdürünü arayarak kreşteki kamera kayıtlarını izlemek istediğini söylediğini aktaran Uzun, "Oğlumun kreşte düştüğünü, çok şiddetli çarptıysa doktora götüreceğimi, bu nedenle kamera kayıtlarını izlemek istediğimi söyledim. Müdür olayları bilmediği için izlemem için onay verdi. Kamera görüntülerini darbeden öğretmen ve yanında bir kişiyle izledik. Maalesef bu üzücü görüntülere ulaştık." diye konuştu.

Uzun, öğretmenin çocuğuna şiddet uyguladığını görmesi üzerine hiddetlenerek tepki gösterdiğini, hemen okul sahibini çağırdığını dile getirerek, kuruma gelen müdürün o zaman zarfında konunun hassasiyeti nedeniyle kimsenin okuldan çıkmasına müsaade etmediğini söyledi.

"Hukuki yollarla sonuna kadar hakkımızı arayacağız"

Okul müdürünün kendisine haklı olduğunu, bu görüntüleri tasvip etmediğini söylediğine dikkati çeken Uzun, şöyle devam etti:

"Ertesi gün kendisi beni aradı; 'Ben öğretmenimin yanındayım. İki çocuğunuzun kreşle olan ilişiğini kesiyorum.' dedi. Ben de direk hukuki süreci başlattım. Öğretmen ilk önce kendisinin yapmadığını savunuyordu. Görüntüleri izledikten sonra hiç konuşmadı. Karakola gittim, kurum ve öğretmen hakkında şikayetçi oldum. Yanında duran görevliden de olayı örtbas etmeye çalıştığı için şikayetçi oldum. O da suça ortak oldu. Okul yönetimi de öğretmenin arkasında duruyor. İki çocuğum var ama o kurumda 50-60 öğrenci var. Bu darp olayına karışan kişiyi o eğitim kurumunda tutmakla nasıl büyük bir hata yapılıyor?

Gerekli mecralarda işlemleri başlattım. Hukuki yollarla sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Çünkü bizim hayatta en değer verdiğimiz varlıklarımız çocuklarımızdır. Çocukların hassas noktalarını çok iyi biliyorlar. Oğlum polisten korkardı, onu polisle korkuttular. Bu olayı kızım olmasaydı öğrenmemiş olacaktım."

Uzun, daha önce de çocuklarına yönelik şiddetten şüphelendiğini ancak elinde kanıt olmadığı için herhangi bir sonuca varamadığını öne sürerek, sesini yükselttiği için kreş yönetiminin de kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.

Öğretmen, Sakarya, Doktora, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da özel kreşte çocuğa şiddet iddiasına suç duyurusu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi Fırat Kalkanı bölgesine balistik füze saldırısı: 4 kişi yaralandı Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya alan 11'inci ülke oldu Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade
Kısıtlamayı ihlal eden genç, Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi         
00:49
Suudi Arabistan F-15'leri, Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit'e indi Suudi Arabistan F-15'leri, Yunanistan'la ortak tatbikat için Girit'e indi         
23:53
Canlı yayın karıştı! Konuklar arasındaki sert tartışma sona ermeyince yayına ara verildi Canlı yayın karıştı! Konuklar arasındaki sert tartışma sona ermeyince yayına ara verildi         
22:57
Aracında uyuşturucu madde ile yakalanan Ayşegül Çınar, Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı Aracında uyuşturucu madde ile yakalanan Ayşegül Çınar, Yasak Elma'nın kadrosundan çıkarıldı         
21:51
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Twitch'e katılan Mansur Yavaş sosyal medyada gündem oldu Twitch'e katılan Mansur Yavaş sosyal medyada gündem oldu         
20:09
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı Boşanmasını davul zurna çaldırıp kutlayan kadın, eski eşinin paylaşımı sonrası uzaklaştırma kararı aldırdı         
10:44
ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı ABD'de polisin siyahi bir kadını vurarak öldürdüğü anlara ilişkin kamera görüntüleri yayınlandı         
10:02
Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı Annesi kapıyı açtığında hayatının şokunu yaşadı! Genç çift girdikleri banyodan çıkamadı         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 01:56:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da özel kreşte çocuğa şiddet iddiasına suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei