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Son dakika haber: Paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü - Son Dakika

Son dakika haber: Paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü

16.12.2021 12:21

Son dakika haberi: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir paintball işletmesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir paintball işletmesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kemalpaşa Mahallesi'nde paintball işletmesine ait ahşap soyunma odaları ve malzeme deposunun bulunduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında yapı içerisindeki bir tüp de patladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında soyunma odaları ve malzeme deposu kullanılamaz hale geldi, hafif ticari araç kısmen zarar gördü.

Son dakika haber: Paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü
Son dakika haber: Paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü
Son dakika haber: Paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü
Son dakika haber: Paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü
Son dakika haber: Paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü
Son dakika haber: Paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü
Son dakika haber: Paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü
Son dakika haber: Paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü

Serdivan, Sakarya, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Paintball işletmesi çıkan yangında hasar gördü - Son Dakika


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