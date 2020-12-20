Sakarya'da paket servisi yapan kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde paket servisi yapan kamyonetin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir lokantadan ev adresine paket servisi yapan Turgut Tolgahan, 77 ED 758 plakalı kamyonetiyle, İnönü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesinde karşı şeritte yol kenarında arkadaşıyla sohbet eden Mehmet Çolak'a (69) çarptı.

Kamyonetle yaklaşık 20 metre sürüklenen Çolak, yolun kenarına düştü.

Ağır yaralanan Çolak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Tolgahan'ın ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.