Sakarya'da palet fabrikasında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da palet fabrikasında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Sakarya'da palet fabrikasında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Sakarya'da palet fabrikasında yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangına müdahale etmek isteyen 2 vatandaş dumandan etkilendiği öğrenildi.


Olay, Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi Dayan Caddesi üzerinde bulunan palet fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, palet fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.


Çıkan yangına müdahale etmek isteyen 2 vatandaş dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince dumandan etkilenen vatandaşlar ayakta tedavi edilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Arifiye, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
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