Hakim karşısına çıkan Palu ailesinin davası ertelendi - Son Dakika
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Hakim karşısına çıkan Palu ailesinin davası ertelendi

01.07.2022 15:35

Kocaeli'de 14 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'de 14 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin duruşmaya, eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu dayısı İsa Palu, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıklardan Fatih ve Hava Palu hakkında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden 'akıl sağlığı yerindedir' raporu ile gelen diğer belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı görüşünü açıklayarak Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti. Fatih, İsa, Hava ve Ayşe Palu'nun avukatı da hastaneden gelen 'akıl sağlığı yerindedir' raporunun eksik hazırlandığını öne sürerek raporun tekrar alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti ise Sakarya Üniversitesine müzekkere yazılarak kimya ve toksikoloji bölümünde uzman bilirkişi tespit edilmesine, dosyanın bütün olarak bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasına ve Tuncer Ustael'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolmasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma neticesinde kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken, gözaltına alınmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu sebeple 'Usul hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. 24 Kasım'da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kayıp Meryem Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya'nın Ferizli ilçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.

(Orkun Kaya - İHA)

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Kaynak: İHA

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