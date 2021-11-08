Sakarya'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

- Sakarya'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 54 AFV 406 plakalı Fiat marka otomobil ile ana yola dönmek isteyen H.S. idaresindeki 54 TH 035 plakalı Mitsubishi marka panelvan çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan E.K. ve H.S. isimli iki kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.