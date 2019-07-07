Son Dakika Haberleri: Sakarya'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Sakarya'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

10 dakika önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sakarya'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
Sakarya'nın Erenler ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Büyükesence sapağında, Ersin M. idaresindeki 22 HE 564 plakalı panelvan ile sürücüsü öğrenilemeyen 41 KR 150 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.C, M.C ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:15 Kaynak: AA
D-100 Karayolu, Sakarya, Güncel
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