Sakarya'da panelvan şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sakarya'da panelvan şarampole devrildi: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Sapanca kesiminde panelvanın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da panelvan şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Sapanca kesiminde panelvanın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İstanbul istikametine giden Yusuf Odabaşı idaresindeki 34 RL 6491 plakalı panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Uzunkum mevkisinde şarampole devrildi.

Devrilen araç, bir ağacı da koparttıktan sonra sahil caddesine bağlantı sağlayan köprünün beton duvarında ters şekilde kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü Odabaşı, 112 Acil Servis ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu, İstanbul, Sapanca, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 17:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da panelvan şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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