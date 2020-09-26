Sakarya'da panelvan şarampole devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Devrilen araç, bir ağacı da koparttıktan sonra sahil caddesine bağlantı sağlayan köprünün beton duvarında ters şekilde kaldı.

Manchester United'dan tarihe geçen galibiyet! Maç bitmesine rağmen attıkları golle 3-2 kazandılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ders gibi sözler: Yeter ki hayal edin, çok çalışın