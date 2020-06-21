Sakarya'da park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

Sakarya'da park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Sakarya'da park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi Olay esnasında bölgeden kimsenin geçmemesi faciayı önledi İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağaç devrildiği yerden kaldırıldı İtfaiyeye bilgi veren vatandaş Kadir Ali Böcek: "Can kaybı yok, rabbim bizi beterinden korusun" Sakarya'da...

Sakarya'da park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Olay esnasında bölgeden kimsenin geçmemesi faciayı önledi

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağaç devrildiği yerden kaldırıldı

İtfaiyeye bilgi veren vatandaş Kadir Ali Böcek: "Can kaybı yok, rabbim bizi beterinden korusun"

SAKARYA - Sakarya'da akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur hayatı olumsuz etkilerken yağışın etkisiyle yerinden kopan ağaç park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Olay esnasında bölgede kimsenin olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.

Sakarya'da akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun şiddetini arttırması sonucu Mithatpaşa Mahallesi Kent Park içerisinde bulunan Yaşlı Destek Merkezi önünde bir ağaç yerinden koparak park halinde bulunan ve YADEM'e ait 54 DM 759 plakalı aracın üzerine devrildi. Arabanın üzerine devrilen ağacı gören vatandaş durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yola ve aracın üzerine devrilen ağacı kaldırdı. Araçta maddi hasar gelirken ağaç düşen bölgeden kimsenin geçmemesi ise olası bir faciayı engelledi.

Öte yandan, devrilen ağaç yolu da kapattı. O esnada bölgeyi kullanmak isteyen araçlar yolun kapalı olması nedeniyle geriye dönerek farklı güzergahlardan yollarına devam etti.

Can kaybı yok, rabbim bizi beterinden korusun

Devrilen ağaçları görerek durumu itfaiye ekiplerine haber veren Kadir Ali Böcek, "Olay yerinden geçerken ağacın devrildiğini gördüm. Bir süre bekledim, itfaiye geldiğinde yardıma ihtiyaç olabilir diye. Baktım itfaiye ekiplerine kimse haber vermemiş ve bende vatandaşlık görevimi yaparak itfaiye ekiplerine durumu bildirdim. Bekledim ve daha sonrasında itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ağacın devrildiği esnada iyi ki bölgeden bir araç geçmiyordu, can kaybı yok. Rabbim bizi daha beterinden korusun" dedi.

Sakarya'da park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

İtfaiye, Sakarya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 08:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sakarya'da park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika

Son Dakika

Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Üçlü ilişki suçlamalarının muhatabı ünlü milyarder konuya açıklık getirdi Fit vücuduyla yıllara meydan okuyan Yeşilçam'ın 57'lik güzelinden bir bikinili poz daha Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Ünlü oyuncu, yıldırım çarpması sonucu yerden havalanıp buzdolabına çarptı Ünlü oyuncu ifşa edilen skandal mesajlardan sonra itiraf etti: Yaptıklarımdan utanıyorum 17 yaşındaki genç kız dünyaya duyurdu: Ünlü aktör bana cinsel istismarda bulundu Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi İlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı 80'lik isimle evlenen Meltem'den garip paylaşım: Allah büyüklerimizin tecavüzünden korusun İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı         
20:21
Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var         
20:17
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak 10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak         
19:39
Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı         
19:36
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım         
19:27
Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi         
19:22
Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar         
19:04
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı         
18:53
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı         
18:34
Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu         
18:22
Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz         
18:22
DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, DJ'lik yapan arkadaşını vuran şahıs, "Şakalaşırken oldu" dedi         
18:20
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı         
18:09
12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu 12 yaşındaki çocuk, abisiyle şakalaşırken ölümüne neden oldu         
17:48
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu         
17:41
Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor Salgının başladığı Çin'den yeni uyarı: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor         
17:23
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu         
17:22
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı         
17:12
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti         
17:12
İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik yapmak için araçlarıyla metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdiler         
17:12
Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar Ormandan topladıkları mantar ek gelirleri oldu! Günlük 4.500 TL kazanç sağlıyorlar         
17:06
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı         
16:59
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf         
16:56
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti         
16:43
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi         
16:34
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi         
16:30
Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti Halkalı Güneş Tutulması hayatı nasıl etkileyecek? Uzman astrolog, 11 Eylül olaylarını hatırlatıp Amerika'yı işaret etti         
16:29
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı. Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.         
16:01
ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı ATV ile kara yolunda yaptıkları pes dedirtti! Trafik güvenliğini hiçe saydı         
16:00
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2020 20:38:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya'da park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei