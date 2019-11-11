Son Dakika Haberleri: Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu

Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu

7 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi bulunan bir pasajda yangın çıktı.

Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi bulunan bir pasajda yangın çıktı. Dumanın kısa sürede bölgeyi kapladığı ve paniğin yaşandığı yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.


Yangın, Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı pasajın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasajda yapılan yalıtım çalışmaları esnasında, yalıtım malzemesinin tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanın bölgeyi kapladığı yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süreli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce söndürme çalışmaları devam ediyor.


Bölgede çalışmalar dolayısıyla trafik bir süre durma noktasına gelirken yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Adapazarı, Yahyalar, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 20:05:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]