Son Dakika Haberleri: Sakarya'da pasajda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da pasajda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı

Sakarya'da pasajda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı

7 saat önce

Sakarya'da pasajda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı Kısa sürede bölgeyi duman kapladı Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale ettiSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi bulunan bir pasajda yangın çıktı.

Sakarya'da pasajda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı

Kısa sürede bölgeyi duman kapladı

Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri müdahale etti

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesi bulunan bir pasajda yangın çıktı. Dumanın kısa sürede bölgeyi kapladığı ve paniğin yaşandığı yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangın, Adapazarı ilçesi Yahyalar Mahallesi Turan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı pasajın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasajda yapılan yalıtım çalışmaları esnasında, yalıtım malzemesinin tutuşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanın bölgeyi kapladığı yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süreli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bölgede çalışmalar dolayısıyla trafik bir süre durma noktasına gelirken, yangın esnasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da pasajda çıkan yangında gökyüzünü dumanlar kapladı

Adapazarı, İtfaiye, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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