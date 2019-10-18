Son Dakika Haberleri: Sakarya'da patileri kesik ölü kedi bulundu
Son Dakika Güncel Sakarya'da patileri kesik ölü kedi bulundu

Sakarya'da patileri kesik ölü kedi bulundu

58 dakika önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ön patileri kesilmiş ölü kedi bulundu.

Sakarya'da patileri kesik ölü kedi bulundu, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ön patileri kesilmiş ölü kedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Altan Kutluata Sokak'ta inşaat halinde bir binanın kenarında vatandaşlar ön patileri kesik ölü kedi gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alanda inceleme yaptı.

Ekipler, kediye zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı.

Orta Mahalle, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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