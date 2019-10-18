Sakarya'da patileri kesik ölü kedi bulundu
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ön patileri kesilmiş ölü kedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:14 Kaynak: AA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ön patileri kesilmiş ölü kedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle Altan Kutluata Sokak'ta inşaat halinde bir binanın kenarında vatandaşlar ön patileri kesik ölü kedi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alanda inceleme yaptı.
Ekipler, kediye zarar verenlerin bulunması için çalışma başlattı.
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