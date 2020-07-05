Sakarya'da patlama olan havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı - Son Dakika

Sakarya'da patlama olan havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Yukarıçalıca mevkisindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamanın ikinci gününde bölgede, UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor.

AFAD, jandarma ve itfaiye personelinden oluşan ekip, fabrika alanında ve etrafında arazi taraması yapıyor.

Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında önceki gün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Hayatını kaybedenlerden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri dün defnedilmişti.

Sakarya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 08:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'da patlama olan havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmalarına tekrar başlandı - Son Dakika

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