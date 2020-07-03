SAKARYA'DA PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ FABRİKANIN UYDU FOTOĞRAFI - Son Dakika
SAKARYA'DA PATLAMANIN MEYDANA GELDİĞİ FABRİKANIN UYDU FOTOĞRAFI
SAKARYA Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.
SAKARYA Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlamanın meydana geldiği fabrika uydudan görüntülendi.
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3.07.2020 19:43:40. #1.13#
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