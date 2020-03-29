Sakarya'da Pazar yerleri ve marketlere çocuklar alınmayacak - Son Dakika

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Sakarya'da Pazar yerleri ve marketlere çocuklar alınmayacak
6 saat önce
Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile Pazar yerlerine ve marketlere çocuklar alınmayacak.
Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile Pazar yerlerine ve marketlere çocuklar alınmayacak.
Toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına alınan tedbirlerin görüşüldüğü ve vali Ahmet Hamdi Nayir'in başkanlığında toplanan Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararı gereğince, Sakarya il genelinde pazar yerleri ile hiper, süper ve küçük marketler dahil her türden alışveriş mekanlarına çocukların alınmamasına karar verildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
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