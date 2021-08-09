Sakarya'da "pedal dostu" işletmeci adaylarına yönelik mentorluk eğitimleri devam ediyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin koordine ettiği " Karadeniz'e Pedal Çevirelim" projesinde "Pedal Dostu İşletme" adayı olan işletmecilere eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Bisiklet Dostu Şehir" sloganıyla yeni projeler üretiliyor.

Büyükşehirin AB Sınır Ötesi İş Birliği Programı tarafından destek almaya hak kazanan "Karadeniz'e Pedal Çevirelim" projesi, adım adım ilerliyor.

Çalışma kapsamında oluşturulacak bisiklet rotalarında "Pedal Dostu İşletme" unvanıyla çalışmak isteyen işletmeciler her alanda eğitim görüyor.

Bu kapsamda 3 farklı merkezde eğitimlerin ilki Serdivan'da bir otelde gerçekleştirildi. Konaklama tesisleri, yöresel satış ve diğer tüm turizm alanlarında çalışan veya işletmeci olan vatandaşlar eğitimlere katıldı. Eğitimlerde "Pedal Dostu İşletme" konseptine dair ayrıntılara yer verilirken ekonomik, reklam ve işletmecilik alanlarında bilgilendirme yapıldı.

Yüce, proje kapsamında kısa sürede ciddi mesafe katettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere 100 girişimci adayımız 75 işletmemizle başlattığımız eğitimlerin ardından sertifika vermiştik. Şimdi de 10 girişimci ve 5 işletmemize ileri mentorluk desteği veriyoruz. AB programı tarafından destek almaya hak kazanan toplamda 893 bin avro bütçeli projemiz kapsamında Sakarya'nın bisiklet dostu olduğunu uluslararası alanda da göstermiş olacağız inşallah. Çalışma kapsamında bisiklet rotaları oluşturarak, dijital ortamda etiketlendirmelerini yapacağız. Bu güzergahta faaliyet gösteren işletmecilerimize de eğitimler kapsamında 'bisiklet dostu' statüsü kazandıracağız."