Sakarya'da peyzaj ve süs bitkiciliği festivali

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, 19- 22 Eylül günlerinde düzenlenecek 'Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali' başladı. 195 firmanın yer aldığı festivale, 25 bin ziyaretçi bekleniyor.

'Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali', Sakarya'nın Sapanca ilçesinde başladı. Sapanca Kırkpınar'da 22 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek festivalin açılış törenine; Vali Ahmet Hamdi Nayir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, peyzaj ve bitki üreticileri katıldı. Sapanca Kırkpınar sahili eski havalimanı bölgesinde, 40 bin metrekare alanda düzenlenen festivalde 195 firma yer alırken, 25 bin ziyaretçi bekleniyor. Festivalde çalı, ağaç grubu, süs bitkileri üreticileri, bitki besleme ve ilaçlama tedarikçileri, sulamacılar, aydınlatma sektörü, saksı üreticileri ve peyzaj mimarları yer alıyor.

Sakarya'nın dünya markası olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sakarya'yı süs bitkiciliğinde dünya markası haline getirmek en büyük hedeflerimizden biri. İnşallah bu festival ile bu hedefimize biraz daha yaklaşacağız. Süs bitkiciliği ve peyzaj tüm dünyada hızla yayılan bir sektör. Tüm dünyada üretim, talebi karşılamakta zorlanıyor. Biz bu açığı gördük ve şehrimizin sektörde öncü olması için yoğun çaba sarf ettik. Ülkemizde ve dünyada peyzaj mimarisi önemli konuma yükseldi. 'Süs Bitkiciliği 2018 Sektör Raporu'na göre dış ticaret hacmi yaklaşık 150 milyon dolara ulaşmıştır" dedi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ ise "Sakarya olarak kendi potansiyelinin farkında, ne istediğini bilen, hedefleri olan, gelişen ve yatırımların hızla arttığı bir iliz. Kısacası, tüm bu özelliklerle hem sınai hem de zirai anlamda üreterek kendimize yeterken etrafımıza da taşan özel bir bölgeyi, bu farkındalığı güçlü bir birliktelikle sinerjiye çevirmenin gayretindeyiz. Bu anlamda süs bitkiciliği de Sakarya'nın gözde ve yükselen sektörler arasında yer alıyor. Baktığınızda süs bitkiciliği, barındırdığı niteliklerle çok yönlü bir sektör olarak da dikkatleri üzerine çekiyor. Doğal su kaynakları, verimli toprakları, eşsiz iklimi ile Sakarya'ya çok yakışan bu sektör her geçen gün büyüyor. Süs bitkisi yetiştiriciliği anlamında ülkenin ihtiyaçlarının ötesine geçip, ihracatta da söz sahibi olmaya başladığı ilimiz bitkileri süs önceki anlamında yıllarla kıyaslandığında ithalat yaptığı ülkelere ihracat yapar konuma gelmiştir. Bu başarı Sakarya adına gurur vericidir" diye konuştu.

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