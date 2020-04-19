Sakarya'da pikapla çarpışan ambulans devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Refüje çarparak devrilen ambulansta bulunan iki sağlık görevlisi ve pikap sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 54 ABT 310 plakalı ambulans, Yağcılar Caddesi'ndeki kavşakta 34 SG 9827 plakalı pikapla çarpıştı.

Sakarya 'da pikapla çarpışan ambulansın devrilmesi sonucu 2'si sağlık görevlisi 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu

Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı

Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı

Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır

Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı

Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti

Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi

Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti