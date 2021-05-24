Sakarya'da polis çatıdan düşen yavru kuşları tedavi ettirdi - Son Dakika

Polisler, durumu iyi olan iki yavruyu daha sonra Aile Hekimliği Merkezi çatısındaki yuvanın yakın noktasına bıraktı.

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