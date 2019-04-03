Sakarya'da Polis Ekipleri Mart Ayında 944 Şahsı Yakaladı

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranması olan 944 kişi yakalandı.

Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranması olan 944 kişi yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan şok uygulamalarda ise silah ve mermiler ele geçirildi.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suça ve suçlulara yönelik yürüttükleri kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonlarda 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş., 'hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.H., 'cinsel istismar' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö., 'hırsızlık' suçundan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ., 'yağma' suçundan 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D., 'hırsızlık' suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M. ile çeşitli suçlardan aranması olan 87 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şok uygulamalarda cephaneliği dolduracak silah ele geçirildi



Öte yandan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin ana caddelerde, şehir giriş çıkışlarında şok uygulamalara da devam ediyor. Yapılan uygulamalarda 32 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet ruhsatsız tüfek, 61 adet kurusıkı tabanca, 5 bin 958 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 3 otomobil ele geçirildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mart ayında toplamda 944 şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan 251'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Mart ayı içerisinde 57 şahsa adli ve idari işlem yaptı. - SAKARYA

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