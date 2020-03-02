Sakarya'da polis ekipleri Şubat ayında bin 869 olaya müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da polis ekipleri Şubat ayında bin 869 olaya müdahale etti - Son Dakika

Sakarya'da polis ekipleri Şubat ayında bin 869 olaya müdahale etti

6 saat önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içerisinde bin 869 olaya müdahale edildi.

Sakarya'da polis ekipleri Şubat ayında bin 869 olaya müdahale etti, System.String[]

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından Şubat ayı içerisinde bin 869 olaya müdahale edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan bin 675 şüpheliden 143'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Şubat ayı raporunu açıkladı. Açıklanan raporda polis ekiplerince Şubat ayı içerisinde toplam bin 869 olaya müdahale edilerek, operasyonlarda yakalanan bin 675 şüpheliden 143'ünün tutuklanarak ceza evine gönderildiği bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünce Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 72 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderilirken; şok uygulamalarda ise 27 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet ruhsatsız tüfek, 22 adet kurusıkı tabanca, 941 adet değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 17 motosiklet-bisiklet- ekobis ele geçirildi.


Öte yandan, fuhuşla mücadele kapsamında Şubat ayı içerisinde 21 kişiye fuhuştan işlem yapılarak, fuhuş yapılan 5 ikamette mühürlendi. Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından ise kayıp olarak aranan 18 çocuğun bulunarak ailelerine teslim edildiği raporda bildirildi. - SAKARYA

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
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