Sakarya'da polis ekiplerince 35 tüp kobra zehiri ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da polis ekiplerince 35 tüp kobra zehiri ele geçirildi - Son Dakika

Sakarya'da polis ekiplerince 35 tüp kobra zehiri ele geçirildi

6 saat önce

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Ocak ve Şubat ayları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan 60 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 35 tüp kobra zehiri de ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerince 35 tüp kobra zehiri ele geçirildi, System.String[]

Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Ocak ve Şubat ayları içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yakalanan 60 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 35 tüp kobra zehiri de ele geçirildi.


Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ocak ve Şubat ayları asayiş raporu açıklandı. Raporda polis ekiplerinin 2 ay içerisinde 27 olaya müdahale ederek gerçekleştirdikleri operasyonlarda; 60 şüpheli yakalandı ve bu şüphelilerden 11'i tutuklanarak ceza evine gönderildi. Operasyonlar kapsamında 4 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 824 adet tabanca fişeği, 5 adet şarjör ve 193 adet 10 kilo 250 kaya kırıcı ele geçirildi.


Sahtecilik suçlarıyla mücadele kapsamında 76 adet 100 TL'lik banknotlar halinde sahte para ele geçirilirken, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında ise; 35 tüp kobra zehri, 4 bin 861 adet şişe kaçak içki, 2 bin kilogram akaryakıt, 68 kilogram nargile tütünü, 18 paket pipo tütünü, 56 parça tarihi eser, 10 bin 660 adet makaron sigara, 118 kilogram açık tütün, 48 bin 288 adet boş bandrolsüz makaron ve 186 adet mükerrer kullanıldığı tespit edilen bandroller ele geçirildi. - SAKARYA

Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:21 Kaynak: İHA
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