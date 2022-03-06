Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı uygulama - Son Dakika
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Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı uygulama

06.03.2022 12:10
Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı uygulama

Sakarya'da şehir merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde polis ekiplerince eş zamanlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Sakarya'da şehir merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde polis ekiplerince eş zamanlı asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezi başta olmak üzere 16 ilçede eş zamanlı olarak trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Şehrin huzuru için oluşturulan kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimlerin fotoğrafları İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Trafikte durdurulan araçlardaki sürücü ve şüpheli görülen kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Sakarya'nın huzuru, bizim dururumuzdur. Ekiplerimiz Sakarya'mızın huzur ve güvenliği için denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı uygulama
Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı uygulama
Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı uygulama
Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı uygulama

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Sakarya, Asayiş, Medya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı uygulama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da polis ekiplerince eş zamanlı uygulama - Son Dakika
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