Sakarya'da polisler ihtiyacını karşıladıkları şehit babasını mutlu etti - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehit polis memurunun mezarını ziyaret ederek dua eden polisler, babasının ev ihtiyaçlarını karşıladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın talimatıyla, koronavirüs tedbirleri kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü tüm şehit polis ile gazi aileleri aranarak, hal hatırları ve ihtiyaçlarının olup olmadığı soruldu.



Gelen telefonla duygulanan ve sevinen şehit ve gazi aileleri, polis memurlarına dua etti.

Daha sonra bir şehidin mezarını ziyaret ederek dua eden polis ekipleri, babasının gıda ihtiyaçlarını temin ederek evine teslim etti.

İhtiyaç listesini alan şehit babası, polislere teşekkür etti.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan videoda, polis memurlarının şehidin mezarını ziyaret etmesi, şehit babasının gıda ihtiyaçlarının temin edilerek kendisine teslim edilmesi, şehit babasının polis ekiplerine ve İl Emniyet Müdürü Kaya'ya teşekkür etmesi yer alıyor.