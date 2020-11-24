Polisler Öğretmenler Günü'nü video ile kutladı - Son Dakika

Polisler Öğretmenler Günü'nü video ile kutladı
24.11.2020 09:57
Sakarya'da görev yapan polis ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü videolu mesajla kutladı.
Sakarya'da görev yapan polis ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü videolu mesajla kutladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet, yunus, trafik ve toplum destekli polis ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kamera karşısına geçti. Ekipler, verdikleri mesajla öğretmenlerin özel gününü kutladı. Videonun sonunda, "Geleceğe doğru ilerleyen sonsuz yolların, tomurcuklar açan yeşil dalların, bahçemizdeki taze güllerin vücut bulduğu kocaman yürekli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." mesajına yer verildi.
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