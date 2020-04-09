Sakarya'da polisten maske kontrolü - Son Dakika

Sakarya'da polisten maske kontrolü
6 saat önce
SAKARYA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçları tek tek durdurarak sürücüleri maske takmaları konusunda uyardı.
SAKARYA'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında araçları tek tek durdurarak sürücüleri maske takmaları konusunda uyardı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan uygulama noktalarında araçları durdurarak, sürücüleri maske takmaları konusunda uyardı. Maskelerini düzgün takmayan sürücülere ikazda bulunan ekipler, toplu taşıma araçlarını da durdurarak hem sürücü, hem de yolcuları uyardı. Polis, toplu taşıma şoförlerinden, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yolcular ile maske kullanmayanları araçlarına almamalarını istedi.
- Sakarya
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 03:17 Kaynak: DHA
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