Sakarya'da rahatsızlanan çocuğu hastaneye yetiştiren dolmuş şoförü ödüllendirildi - Son Dakika

Sakarya'da, rahatsızlanan 2,5 yaşındaki Muhammed Ali'yi hastaneye yetiştiren dolmuş şoförü Samet Sarı'ya, durak yönetimi tarafından altın ve plaket takdim edildi.

Cezaevi- Serdivan Taksi Dolmuş Durağı Başkan Vekili Sinan Tetik, şoförlerin katılımıyla durakta düzenlenen törende, gazetecilere yaptığı açıklamada, gayretli ve özverili davranışından dolayı Samet Sarı'ya teşekkür etti.

Sarı'yı ödüllendirmek istediklerini vurgulayan Tetik, "Samet kardeşimizin göstermiş olduğu özveriyi diğer arkadaşlarımızın da göstereceğinden eminiz çünkü can taşıyoruz. Taşıdığımız canın, yani emanetimizin bilincindeyiz, o bilinçle taşımacılık yapmaktayız. Herkesin ailesi bizlere emanet." diye konuştu.

Durağın eski başkanlarından Alaaddin Yıldırım da Sarı'ya teşekkür ederek, "Bizler sabahın 6'sından gecenin 3'üne kadar bu topluma hizmet etmek için gayret eden insanlarız. Bizim için can önemlidir, gerisi teferruattır. Gerçekten kardeşlerimiz büyük özveriyle çalışmaktadır. Halkımızın bu konuda bize yardımcı olması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dolmuş şoförü Sarı ise üzerine düşen görevi yaptığını dile getirerek, durak yönetimine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Samet Sarı'ya altın ve plaket takdim edildi.

Güneşler-Serdivan hattında çalışan dolmuşta 11 Aralık'ta gerçekleşen olayda, 2,5 yaşındaki Muhammed Ali'nin morardığını ve nefes alamadığını fark eden annesi, bir anda bağırmaya başlamış, dolmuş şoförü Sarı, yolcuları indirip çocuğu Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezine götürmüştü.

Çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Olay anı ise araç kamerasınca kaydedilmişti.