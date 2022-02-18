Sakarya'da refüje çarpan tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde tırın refüje çarpması nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden İ.B. idaresindeki 20 ALJ 96 plakalı tır, Karaçam mevkisinde yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabilen tırın şoförü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şoför, sağlık personelince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ekipleri, tırın çarpmasıyla beton refüjün dağıldığı yolun Bilecik istikametini güvenlik nedeniyle ulaşıma kapattı.

İş makinesiyle yapılan çalışmalar sırasında her istikamette de trafiğin kontrollü sağlanması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.

Çalışmaların ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.