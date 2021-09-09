Sakarya'da restoran yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde restoranda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle İpsiz Recep Caddesi'nde bulunan iki katlı restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıya sıçrayarak büyüyen yangın, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi.