Son Dakika Haberleri: Sakarya'da römorktan düşen şahıs yaralandı
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Sakarya'da römorktan düşen şahıs yaralandı

29 dakika önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi dikkatsizlik sonucu römorktan düşerek yaralandı.

Sakarya'da römorktan düşen şahıs yaralandı, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi dikkatsizlik sonucu römorktan düşerek yaralandı.


Olay, Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşburun Mahallesinde M.B isimli kişi dikkatsizik ve tedbirsizlik sonucu römorktan aşağı düştü. Düşme sonucu yaralanan M.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - SAKARYA

Taşburun, Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
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