Sakarya'da römorktan düşen şahıs yaralandı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi dikkatsizlik sonucu römorktan düşerek yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi dikkatsizlik sonucu römorktan düşerek yaralandı.
Olay, Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taşburun Mahallesinde M.B isimli kişi dikkatsizik ve tedbirsizlik sonucu römorktan aşağı düştü. Düşme sonucu yaralanan M.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.B'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı. - SAKARYA
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