Sakarya'da sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu - Son Dakika
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Sakarya'da sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu

6 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu.

Sakarya'da sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu, System.String[]

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sabah saatlerinde yoğun trafik oluştu.

Yazlık Kavşağı'nda oluşan yoğun trafik, Karaman Mahallesi yolu Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Trafik yoğunluğu nedeniyle bazı araçların güvenlik şeridinden ters istikamete gittiği, bazı araçların da orta refüjden geçerek karşı şeride geçtiği görüldü.

Bir öğrenci servisinin de refüjden geçerek ters istikamete tehlikeli bir şekilde geçmesine bazı sürücüler tepki gösterdi.

Adapazarı, Karaman, Sakarya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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