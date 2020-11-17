Son dakika haberleri: Sakarya'da sabit telefonlarla haberleşen 4 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'da FETÖ/PDY'e yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sabit ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da FETÖ/PDY'e yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sabit ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel faaliyet gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya'da FETÖ/PDY örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında bazı kişilerin sabit telefonla haberleşerek örgütsel faaliyetlerini sürdürdükleri belirlendi. Tespit üzerine Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Sakarya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleşerek örgütsel faaliyetler gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların ifadelerinin sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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