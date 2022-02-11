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Sakarya'da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Sakarya'da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 gözaltı

11.02.2022 12:35
Sakarya'da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 gözaltı

Sakarya'da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği dron destekli operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da polis ekiplerinin haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti düzenlediği dron destekli operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki huzur ve güven ortamını korumak için kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik 14 adrese dron destekli operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan en az 1, en çok 6 yıl aranması olan 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi. - SAKARYA

Sakarya'da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 gözaltı
Sakarya'da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 gözaltı
Sakarya'da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da şafak vakti dron destekli operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
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