Bu arada denizin rengi de derelerle taşınan çamurlu suyun etkisiyle kahverengi görünüm aldı.

Sahil şeridinde toplanan çok sayıda plastik şişe, kaya, ağaç ve odun parçaları ile tıbbi atıklar plajda kirlilik oluşturdu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanağın ardından Kocaali sahilinde kirlilik oluştu (2) - Son Dakika

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