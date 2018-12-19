Sakarya'da Sağanak

Sakarya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'inden (SASKİ) yapılan yazılı açıklamada, eylül-ekim aylarında sel felaketi yaşanan Kaynarca'da, yeniden yoğun yağışların neden olabileceği sorunlara karşı çalışmalar yürütüldüğü bildirildi.



Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 18 Aralık Salı günü saat 15.00 ile 19 Aralık Çarşamba günü saat 15.00 arasındaki 24 saatlik zaman diliminde Kaynarca'da metrekareye 47 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiği aktarılarak, şöyle denildi:



"Ekiplerimiz şu ana kadar gerekli müdahaleleri gerçekleştirmiş ve ilçede herhangi bir sorun ortaya çıkmamıştır. Yaşanabilecek sorunlara karşı günün her anı hem Kaynarca hem şehir merkezi hem de diğer ilçelerimizde ekiplerimiz hazır kıta beklemektedir. Vatandaşlarımız yaşanabilecek sorunlara yönelik olarak Alo 185 Çağrı Merkezimiz üzerinden 7/24 kurumumuza ulaşabilirler."



Öte yandan kentte gece saatlerinde başlayan ve öğleye doğru etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Ferizli ilçesinde bazı tarım arazileri sular altında kalırken, SASKİ ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

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